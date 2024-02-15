Сватово-Кременная. Мясник Сырский полюбил отправлять на убой женские роты

Новый главком ВСУ Александр Сырский уже подтвердил свое прозвище «генерал 200» на Сватово-Кременском участке. Ту да же в нацбаты «Азов» и «Айдар» пришло пополнение, среди которого первые мобилизованные женщины.

Об этом в эфире НТС сообщил военный эксперт, подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андреем Марочко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как раз всё происходило на Сватово-Кременском участке. Здесь украинские боевики пытаются нивелировать успехи наших войск, прежде всего они попытались вести действия наступательного характера сразу на трех участках. Но атака была плохо организована. Начнём с того, что не было даже никакой должной огневой подготовки. Так же они не учли погодные факторы на линии боевого соприкосновения. Серьёзные условия: распутица, плюсовые и минусовые температуры, снег с дождём, это всё затрудняет прохождение. Соответственно, вся техника становится очень лёгкой мишенью. Соотношение сил и средств они тоже не подрасчитали, потому что численность наших войск превосходила все штурмующие подразделения. Об этом в принципе не могла не знать украинская разведка. И как раз «генерал 200» уже оправдывает своё прозвище. Так и есть. Он никогда не считался с потерями среди личного состава. И тактика «мясных штурмов» набирает обороты», – подчеркнул он.

Эксперт добавил, что недавно на фронт прибыли первые мобилизованные женщины.

«Сейчас также помимо мужчин поступают на фронт женщины. Как раз в запрещённый «Азов» и «Айдар». Есть сведения, что на Сватово-Кременской участок буквально недавно поступило свежее женское пополнение, которое проходило обучение в центральной части Украины. И после полигона их как раз направили к боевикам. Уже сегодня поступают сведения, что эти прибывшие женщины начали попадать к нам в плен в районе Сватово и Кременной», – уточнил Марочко.

По его словам, смена командования не отразится на передовой: не имеет значения, кто руководит армией с украинской стороны, потому как приказы отдают натовские командиры.

«Я считаю, что особо не отразятся на линии боевого соприкосновения. Я всегда считал, и под этим есть реальное основание, что все эти военачальники украинские, которые преданы огласке, мы всегда их слышим в информационном пространстве, на самом деле аватары западных кураторов, которые стоят за ними и командуют, что им делать, что говорить, куда и как наступать. Так что в принципе тактика и стратегия со стороны украинских боевиков не поменяется. Единственное, что Сырский более сговорчивый, более мягкий к указаниям со стороны Вашингтона, и естественно, будет брать под козырёк и применять даже очень непопулярные методы, те же самые «мясные штурмы», когда уже заранее известен результат, но нужно как-то отсрочить время», – пояснил Марочко.