Свершилось: Пашинян «в законе». Что дальше?

11.12.2018, Москва, Александр Ростовцев

Состоявшиеся в воскресенье досрочные парламентские выборы в Армении свидетельствуют о разгромной победе Пашиняна и его партии своих политических соперников.

По данным республиканского ЦИК на 10 утра понедельника, партия «Мой шаг» Пашиняна набрала 70,43% голосов избирателей. Партия-спойлер «Процветающая Армения» гибкого олигарха Царукяна заняла второе место с показателем 8,27%. Ближайшие союзники Пашиняна из «цэевропейской» партии либероидов «Светлая Армения» финишировали с результатом 6,37% голосов. Все остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер для прохождения в новый парламент.

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Для главных политических соперников Пашиняна из бывшей «Республиканской партии» (РПА) прошедшие выборы стали настоящим разгромом. Результат 4,7% голосов не даёт им права войти в новый парламент и делает из них политических динозавров – вымирающий вид по образу и подобию «Партии регионов» Януковича. Вряд ли «республиканцы» доживут, как единая сила, до следующих выборов в Национальное собрание.

Впрочем, виноваты в случившемся сами «республиканцы». И не только через собственную медлительность, нерешительность и потерю хватки. В октябре команда Пашиняна выступила с инициативой – снизить проходной порог для партий с нынешних 5% до 4%. «Республиканцы» голосование по данной поправке в закон о выборах провалили и теперь им придётся глотать пыль в придорожной канаве со своими 4,7%, глядя на проносящийся мимо чужой праздник жизни.

Таким образом, из полулегального уличного майдауна, вечного оппортуниста и горлопана Пашинян превращается в совершенно легального и рукопожатного главу республики, имеющего полный контроль над парламентом и огромный запас доверия избирателей. При полном отсутствии оппозиции.

Либерашечки из «Светлой Армении» – это бывшие соратники Пашиняна по движению «Елк», решившие отколоться и идти во власть самостоятельно, но при этом не имеющие идейных разногласий с бывшими соратниками по ара-майдану. Раскол в святом семействе «Елк» произошёл из-за того, что Пашинян, ставший лидером «бархатной революции» и премьером республики, перерос тесноватый «Елк», а его соратники болтались на шее обузой. Набравший политической массы Воваевич был теперь сам с усам (и бородам) и мог решать свои политические проблемы без участия посторонних.

«Процветающую Армению» Царукяна (на снимке выше) многие почему-то считают оппозиционной партией, хотя это политическое образование с самого начала своего существования являлось проектом Кочаряна, а её эластичный лидер Царукян прекрасно умеет держать нос по ветру и вовремя переходить на нужную сторону, что показали апрельские события в Ереване.

Помимо республиканцев, сокрушительное поражение потерпели ещё две знаковые политические силы Армении – старейшая партия «просвещённых» националистов «Дашнакцутюн» (образована в 1890 году как подпольная политическая группа антитурецких боевиков) и ещё более горячие парни из «Сасна црер» («Сасунские храбрецы»), поставлявшие боевиков и погромщиков для всех акций уличного протеста, захватов административных зданий и канцелярии католикоса Гарегина II.

За захват полка ППС, убийство двух полицейских и взятие в заложники начальника полиции Армении Валерия Осипяна, «храбрецы» подверглись уголовному преследованию и по большей части мотали срок. Но с приходом к власти вольноотпущенника Пашиняна, отморозки, вставшие ещё в 2016 году на острие борьбы за отставку Сержа Саргсяна, были признаны «борцами за свободу», амнистированы и по-тихому выпущены на волю.

По данным ЦИК, «Сасунские храбрецы» стяжали 1,82% голосов, что находится на грани статистической погрешности.

При всех властях независимой Армении, «дашнакам», из одного только уважения к их политическому стажу и борьбе против османского ига, ЦИК регулярно натягивал проходные 5%, так что националисты до последнего времени имели постоянное представительство в парламенте.

Теперь лафа кончилась и, как видно, националисты в Армении более не в чести, в отличие от «цэевропейцев».

А теперь немного о неприятном для Пашиняна и его соратников.

Безусловно, собрать более 70% голосов на парламентских выборах – это невероятно круто! Однако всю победную картину портит низкая явка избирателей – менее 49%. Для сравнения: на парламентских выборах 2017 года явка на избирательные участки составила почти 61%.

Наблюдатели объясняют снижение явки: 1) оттоком трудовых ресурсов из Армении и отказом пашиняновцев хоть как-то привлечь их к участию в выборах; 2) никто не занимался организацией и доставкой на участки трудовых коллективов в плохую погоду, выпавшую на день выборов; 3) от участия в голосовании были фактически отстранены военнослужащие.

Иначе говоря, команда Пашиняна использовала апатию большей части избирателей, достаточно хитроумно ограничив участие в выборах целых страт населения и военных, не питающих симпатий к майдан-премьеру. Участие хипстеров, студентов и других политизированных слоёв общества, обеспечили Пашиняну видимость сокрушительной победы.

Какие перспективы у нового Пашиняна «в законе»?

Начиная с мая 2018 года в армянском обществе сильны ожидания кардинальных перемен, связанные с обновлением власти, борьбой с коррупцией и обнищанием населения. Самую лёгкую часть работы Пашинян со своей командой выполнили: смахнули и рассовали по тюрьмам сытых клопов, доставшихся от старой власти, полностью обновили правительство, а теперь и парламент.

Способно ли правительство Пашиняна обеспечить длительную и последовательную работу по улучшению жизни республики? Очень сомнительно. Прежде всего, сам Пашинян и его команда – это рубаки, действующие кавалерийским наскоком. Обычно их хватает на то, чтобы крошить всё вокруг в мелкий винегрет, а вот насчёт созидать и приумножать – с этим у них имеются серьёзные проблемы. Кроме того, засилье грантоедов из фондов Сороса среди министров и вице-премьеров правительства Армении по определению не способствует созидательной работе на благо общества. Фонды Сороса прежде всего созданы для обогащения старого рептилоида через дестабилизацию обстановки в выбранной для потрошения стране.

Теперь остаётся самое сложное – кропотливая повседневная работа длиной в годы, чтобы избавиться от проблем, накопившихся за почти три последних десятилетия. Да так, чтобы самим не превратиться в новый выводок сытых клопов у власти. Что само по себе очень и очень сомнительно. Демократия, как известно, – это вам не лобио кушать, и не размахивать на баррикадах трусами над бедовой головой…