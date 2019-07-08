Свобода слова при Зеленском все чудесатее

08.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство о покушении на государственную измену в отношении представителей телеканала «NewsOne» планировавших провести телемост с каналом «Россия 24».

Об этом на своей странице в Facebook заявил глава ГПУ Юрий Луценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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«В связи с намерениями телеканала «Ньюз – Ван» провести совместный телемост с российским подсанкционным каналом, ГПУ зарегистрировала сегодня производство о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины.

Причастные – от владельца канала до ведущего, который обнародовал анонс – вызваны на допрос. Готовится представление в суд об аресте активов», – сообщил он.

Как сообщал «ПолитНавигатор», телеканал «NewsOne», анонсировавший ранее телемост с телеканалом «Россия 24», передумал проводить его, испугавшись угроз националистов.

«Телеканал NewsONE отменил телемарафон “Надо поговорить”, сославшись на угрозы физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей.

Вот же ж реваншисты доморощенные. А планируя этот гениальный мегаэфир вы что, рассчитывали на орден или немедленное вручение Нобелевской премии мира на Красной площади?

Нет, друзья, так не пойдёт. За славу и награды придётся некоторое время прикинуться валенком и покорчить из себя Зою Космодемьянскую. А там видно будет, может и памятник поставят», – не скрывая злорадства комментирует депутат Верховной Рады Мустафа Найем, в прошлом – один из главных подстрекателей Евромайдана и участник движения «Стоп цензуре».