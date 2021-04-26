Телеканал Авакова в ярости: Тысячи российских компаний работают на Украине

26.04.2021, Киев, Максим Карпенко

На украинском телевидении снова призывают к бойкоту работающих в стране филиалов российских компаний.

Пропагандистская программа с таким призывом вышла на телеканале «Эспрессо», бенефициарами которого является бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк и жены депутата Верховной рады Николая Княжицкого и главы МВД Арсена Авакова, передает корреспондент «ПолитНавигатору».

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В ролике говорится, что на Украине сегодня работают порядка 13 тысяч компаний, имеющих российских учредителей. Это магазины косметики, одежды, фармацевтические компании и дистрибьютеры. Общий объем их инвестиций в украинскую экономику – более 44 миллиардов гривен.

При этом, крупнейшими из них являются дочерними компании «Альфа-Банка» российского олигарха Михаила Фридмана, которой принадлежит также мобильный оператор «Киевстар», пятая по объему добычи в России компания «Татнефть», владеющая сетью автозаправок на Украине, сеть спортивных магазинов «Спортмастер», на которые были недавно наложены санкции, и так далее.

А три десятка магазинов «Спортмастер» в 16 городах Украины продолжают работать, несмотря на решение Совбеза. Украинская власть также принимала ограничительные меры в отношении российских филиалов «Сбербанка», ВТБ, «Проминвестбанка» и других структур. Как отмечают авторы расследования, государственные санкции малоэффективны – куда более действенным является отказ самих украинцев от покупки российских товаров и услуг.

«Практика показывает, что намного более эффективным является наш внутриукраинский бойкот российских товаров. Особенно, когда сами торговые предприятия маркируют российский товар», – говорит украинский экономист Андрей Новак.

Как сообщал «ПолитНавигатор» недавно скандальный неонацист Сергей Стерненко обнародовал видеоблог, где призвал своих соратников завалить аккаунт бренда Puma гневными сообщениями и бойкотировать его из-за рекламы с участием артиста Ивана Дорна.