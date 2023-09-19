Третья карабахская война: Россия побеждает или проигрывает?

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Азербайджан атаковал сегодня Нагорный Карабах (Арцах). Повод для боевых действий дала армянская сторона. Ее ДРГ заложили мины, на которых подорвалось несколько единиц азербайджанской техники в «серой зоне» Карабаха. 9 человек погибли. В Баку свои действия назвали «антитеррористической операцией» с целью «восстановления конституционного строя», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Там потребовали полного вывода армянских войск из Карабаха и роспуска непризнанной республики. Азербайджанский МИД объявил об открытии гуманитарных коридоров для армянского населения.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян расценил это как угрозу этнической чистки. Он утверждает, что армянских военных в Карабахе нет и отказывается бороться за соплеменников в непризнанной республике.

«Некоторые силы, как внутренние, так и внешние, пытаются втянуть Армению в войну. У них это не получится. Как бы ни было сложно, в частности, в эмоциональном плане, мы не должны дать возможность некоторым силам, внешним и внутренним, поставить под удар армянскую государственность», – заявил Пашинян.

Сейчас армянская сторона заявляет о гибели мирных жителей, в том числе, семерых детей, в результате азербайджанского артобстрела Степанакерта. Бывший госминистр Нагорного Карабаха и основатель российской компании «Тройка Диалог» Рубен Варданян, находящийся в Степанакерте, в видеообращении, записанном для телеканала-иноагента «Дождь», призвал ООН ввести санкции против Азербайджана.

В Ереване у здания правительства проходит акция протеста. В ней участвуют около 500 человек. Собравшиеся скандируют «Никол — предатель».

Стоит напомнить, что недавно в Армении прошли совместные военные учения с США – при том, что республика поставила вопрос о выходе из ОДКБ.

Сегодня армянский посол по особым поручениям Эдмон Марукян заявил, что теперь очередь США решать, какие меры следует принять для урегулирования ситуации в Карабахе. Франция призвала к срочному созыву Совета Безопасности ООН по ситуации в Нагорном Карабахе.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем тг-канале напомнил, что Армения отказалась признавать Арцах своей территорией, а заигрывания Еревана с Западом зашли настолько далеко, что жена Пашинянна недавно ездила в Киев. Он пророчит свержение армянского премьер-министра.

«Однажды один мой коллега из братской страны сказал мне: «Ну я же для вас чужой, вы меня не примете». Я ответил – то, что должен: «Судить будем не по биографии, а по поступкам». Потом он проиграл войну, но удержался странным образом на месте. Потом он решил возложить ответственность за своё бездарное поражение на Россию. Потом он отказался от части территории своей страны. Потом он решил заигрывать с НАТО, а его супруга демонстративно уехала к нашим врагам с печеньками. Догадайтесь, какая судьба его ждёт…», – написал Медведев.

Из этого комментария бывшего президента России можно было было сделать вывод, что Москва дала добро Баку на захват Карабаха. Лимоновец Михаил Аксель считает, что президент РФ «поставил личные отношения выше национальных интересов России».

«Ведь Алиев — свой, годами проверенный. Пашинян же какой-то непонятный, ещё и учения с американцами недавно провёл — с барского плеча можно и отдать азербайджанскому дорогому брату остатки армянской землицы. Если с полного попустительства России Азербайджан оккупирует Арцах, главными виновниками выставят, в первую очередь, нас», – написал Аксель.

В армянских соцсетях запестрели требования убрать с территории страны «вражескую» 102-ю российскую военную базу, «если Путин не вернет Арцах». Кинодокументалист Алексей Ларкин считает, что это реальные мнения реальных армян.

«Это не какие-то отдельные “проамериканские арамасоны” это рядовой армянский обыватель так считает. И так голосует. Безусловно, в Армении есть прекрасные пророссийские люди, с головой на плечах и с честной позицией. Но они являются меньшинством в своей стране. А большинство сделало свой осознанный выбор. Армяне в итоге потеряют Карабах, потому что им на него плевать», – написал Ларкин.

Многие российские эксперты считают, что это Пашинян сознательно пошел на провокацию, чтобы окончательно оторвать Армению от России.

«Есть ощущение, что официальному Еревану всё нравится: по сообщениям с мест, воюет только Армия обороны Арцаха, тогда как ВС Армении пока в активных действиях не замечены. Единственная интрига — в том, где на сей раз остановится азербайджанская армия. Ограничится ли она зачисткой Карабаха или постарается дойти дальше, пробив транспортный коридор до границы с Турцией, которая после этого резко усилит своё влияние в Закавказье?», – пишет директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина

«Третья карабахская война продлится недолго и закончится полной победой Азербайджана. План Пашиняна-Макрона в том, чтобы с помощью поражения Армении в третьей карабахской войне оторвать полностью Армению от России. Этот план был разработан ими во время визита Пашиняна в Париж. Пашинян ещё и карабахских армян ненавидит. И Россию очень не любит», – пишет политолог Сергей Марков.

«Цель Пашиняна проста – “удалить” из армянского политического пространства так мешающую его сближению с Западом тему Арцаха и окончательно “зачистить” пророссийскую карабахскую политическую элиту и армян Арцаха, активно её поддерживающую и традиционно ориентированных на Россию. Пашинян, как карточный шулер, пытается обдурить всех вокруг дешёвыми трюками и сыграть “на понтах”. Но шулеров, обычно, жестоко бьют…», – считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

Его коллега Борис Рожин считает, что Россия никак не будет вмешиваться в ситуацию в Арцахе.

«Собственно, если даже власти Армении заявляют, об отсутствии своих войск в Карабахе и попутно признают Карабах частью Азербайджана, то было бы странно, если бы Россия начала изображать из себя Армению и делать то, что не делает правительство Армении», – пишет Рожин.

Его больше волнует реакция Турции и Ирана, где Корпус Стражей Исламской Революции изучает ситуацию вокруг Карабаха.

Журналист Аббас Джума считает, что Азербайджан спешит воспользоваться ситуацией, когда внимание больших игроков приковано не к Кавказу.

«Алиев чувствует, что он на коне, и никто помешать осуществить задуманное не может. Россия и Запад отвлечены от событий на Южном Кавказе из-за СВо на Украине. в Иране были в бешенстве от поведения Пашиняна. В частности, от учений с США на фоне систематических отказов Еревана от совместных учений с КСИР», – написал Джума.

Многие экзальтированные комментаторы заговорили об уходе России из Закавказья, однако эксперт РСМД Алексей Наумов считает, что это не так. Теряя Армению, Москва получает нового партнера в лице Азербайджана.

«Армения поставила Россию в крайне сложное положение: не имея сил воевать за Карабах и не имея возможности заставить делать это Россию, она стала искать новых помощников. Нашла, предсказуемо, НАТО и США. Допустить Запад и НАТО в регион, однако, не могут себе позволить ни Москва, ни Баку. Отказавшись от заранее нереализуемых планов (Арцаха), Ереван имеет шанс начать проводить более здравую политику, что выгодно и Армении, и России», – написал Наумов.

Политолог Марат Баширов считает, что Россия может выгодно использовать армянский кейс в своем противостоянии с Западом.

«Коли мы идем на обострение с Западом по застарелым проблемам, то почему не сделать это и в отношении Еревана? Снять барьеры, и пусть у Парижа с Вашингтоном голова болит. Ни инфраструктурно, ни в военном плане нам Армения – не ресурс. Вон как они забегали по Африке после серии переворотов и оказалось, что они слабаки там, только стращать могут. То же самое и по Карабаху», – написал Баширов.