«Ты только много говоришь» – Погребинский раздолбал Зеленского

27.05.2019, Киев, Максим Карпенко

За неделю пребывания в президентском кресле глава государства Владимир Зеленский и члены его команды не сделали ничего, чтобы приблизить мир на Донбассе.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил известный киевский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт напомнил, что именно установление мира на Донбассе является основным тезисом президентской программы, чего также ждут избиратели Зеленского.

«Какие шаги ты предпринял или слова сделал, которые приближали бы этот мир на востоке страны? Ну мы знаем, что ты побывал на книжной ярмарке, ты назначил своих людей туда-сюда. Но зато ты много чего сказал. Ты или люди твоей команды, которые один говорит, что с Россией будем кнутом либо пряником… Никаких даже намеков на то, что может быть какое-то движение для решения проблемы мира, он сам обозначил это как приоритетное – ничего не произошло. Есть еще другие вопросы, которые связаны с интересами его избирателей на юге и востоке», – заявил Погребинский.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Владимир Зеленский, отказавшись в пятую годовщину трагедии 2 мая выразить соболезнования жителям Одессы и пообещать расследование массового убийства горожан, потерял одну из ключевых возможностей закрепить полученную на президентских выборах поддержку избирателями Юго-Востока Украины.