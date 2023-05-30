«Тяготеет к Навальному»: Сивков обвинил Пригожина в либеральной ориентации
Представители российских властных структур разделились по идеологическим лагерям – руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин тяготеет к либералам, а некоторые армейские генералы якобы предпочли социалистический лагерь.
Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Пригожин выступил не просто с очередным оплёвыванием Вооружённых сил, что стало уже тривиальным, но и с реверансами в адрес Навального. Это важный момент, это уже демонстрация политической ориентации Пригожина на либеральные антипрезидентские слои.
И с другой стороны – заявления Бастрыкина о необходимости национализации, и появление начальника Главного штаба Сухопутных войск генерала Александра Лапина на фронте. Понятно, что генерал-полковник решал задачи, которые по силам решить майору, это носило сугубо политический момент. На каске и на рукаве у него был красный флаг с серпом и молотом», – сказал Сивков.
По мнению эксперта, такие знаки чётко свидетельствую об окончательном расслоении российских элит по идеологическим лагерям.
«Люди ранга начальника Главного штаба Сухопутных войск пустым фрондёрством не занимаются. Появление его на фронте, да ещё с такими знаками – это очень серьёзный знак.
Всё это говорит о том, что среди властных структур расслоение состоялось. Это расслоение уже оформилось в противостояние, и уже начинают проявляться внешние признаки», – подытожил эксперт.
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