«Тяготеет к Навальному»: Сивков обвинил Пригожина в либеральной ориентации

Представители российских властных структур разделились по идеологическим лагерям – руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин тяготеет к либералам, а некоторые армейские генералы якобы предпочли социалистический лагерь.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пригожин выступил не просто с очередным оплёвыванием Вооружённых сил, что стало уже тривиальным, но и с реверансами в адрес Навального. Это важный момент, это уже демонстрация политической ориентации Пригожина на либеральные антипрезидентские слои.

И с другой стороны – заявления Бастрыкина о необходимости национализации, и появление начальника Главного штаба Сухопутных войск генерала Александра Лапина на фронте. Понятно, что генерал-полковник решал задачи, которые по силам решить майору, это носило сугубо политический момент. На каске и на рукаве у него был красный флаг с серпом и молотом», – сказал Сивков.