У американцев не нашлось таблеток от российской головной боли

31.03.2021, Москва, Олег Кравцов

США и Китай слишком зависят друг от друга, а потому их противоречия не приведут к серьезной конфронтации.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Издание поинтересовалось, можно ли считать Китай главной внешнеполитической «головной болью» Вашингтона, учитывая, что что на своей первой пресс-конференции новый президент США Джо Байден вообще не упоминал Россию.

«Это главная головная боль, но американцы научились ее лечить. Россия – это тоже их головная боль, но таблеток от нее нет на сегодняшний день», – сказал Гарбузов.

Он убежден, что противоречия между Пекином и Вашингтоном никуда не денутся.

«Китай идет целенаправленно, иногда напролом, своим путем, не считаясь ни с чем, не боясь ссориться с США. Но напряженность на «американо-китайском фронте» достаточно относительная. Сложившаяся за последние сорок лет взаимозависимость между двумя странами настолько глубока, что Китай не может жить без Америки, без американской экономики, без американского рынка, а США не могут жить без Китая», – подчеркивает политолог.

По его словам, у Пекина есть рычаги влияния на США, и американцы знают, что у них есть средства влияния на китайскую экономику.

«Этот механизма кнута и пряника, который применяет и та, и другая сторона, как ни странно это звучит, и есть тот самый механизм регулирования отношения, которого не существует (что плохо) между Россией и Америкой», – резюмирует Гарбузов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Китай и Иран заключили стратегический антиамериканский альянс.