19.10.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Политика, Украина
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У Киева уже есть план отказа от Донбасса

«План Б» по Донбассу, о существовании которого упоминают украинские чиновники на случай провала «Минских договоренностей», – это план отказа от Донецка и Луганска. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам эксперта, для националистов Донбасс является преградой к построению «этнически чистой» Украины.

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«У нас ситуация такая, что мы не признаем, Киев не признает, что люди, которые там избраны, что они представляют эту общину. И наши «горячие головы» говорят, что там их надо всех посадить в тюрьму, поскольку они сепаратисты, террористы и так далее.

Чем это может закончиться, понятно – этими разговорами, что есть «план Б». А «план Б», если очень коротко, – это план, как отказаться от Донбасса.

Это безобразие. Порошенко – хитрый человек, конечно, он тоже хотел бы отказаться от Донбасса, но он никогда таких явных намеков не давал. А команда Зеленского, недостаточно опытная, они в полной мере не осознают эти разговоры о «плане Б».

Для многих людей прекращение войны важно, но для значительной части населения – запад Украины и часть националистически настроенного общества, – вообще Донбасс не нужен. Не нужен это люди, которые мешают им в реализации своего плана этнически чистой Украины», – заявил Погребинский.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о наличии у Киеве «плана Б» по Донбассу. При этом, глава МИД признал, что это приведет к заморозке конфликта.

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