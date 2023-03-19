У Макрона неприятности: В Париже продолжаются беспорядки

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В Париже 18 марта прошли очередные протесты против повышения пенсионного возраста до 64 лет. Поскольку полиция запретила митинги в самом центре города, протестующие собрались на площади Италии.

Однако после окончания акции часть её участников начала поджигать мусорные баки и пытаться сооружать баррикады, что привело к столкновениям с полицией, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Акции 18 марта прошли по всей стране, а в Париже главный митинг, по данным полиции, собрал более 4 тысяч человек. Значительное число задержано по результатам беспорядков.

Акции протеста явно продолжатся, потому что французская оппозиция ещё в пятницу, 17 марта, внесла две резолюции о недоверии правительству. Одну резолюцию подала группа независимых депутатов и представителей заморских территорий (LIOT, лидер Бертран Панше), другую – правая партия «Национальное объединение» (RN, лидер Марин Ле Пен). Голосование в Национальном собрании может состояться уже в понедельник, 20 марта.

Если большинство депутатов проголосует за недоверие, то пенсионная реформа будет отклонена, а правительству придется уйти в отставку. Тогда президент Франции Эмманюэль Макрон может либо назначить нового премьера, либо объявить новые выборы.

Эксперты сомневаются в том, что сторонникам вотума о недоверии удастся получить большинство, поскольку консервативные «Республиканцы», судя по всему, поддержат правительство. В случае же провала голосования о недоверии, пенсионная реформа будет принята окончательно.

Как сообщал «ПолитНавигатор», полиция с помощью слезоточивого газа, водомётов и дубинок вечером 16 марта разогнала в Париже многотысячную стихийную акцию против повышения пенсионного возраста на Площади Согласия.