У олигарха Потанина новые неприятности

15.07.2020, Москва, Вадим Егоров

Проблемы с утечкой зафиксированы еще на одном предприятии холдинга «Норильский Никель» – Надеждинском металлургическом заводе им. Б.И. Колесникова. По предварительным данным причиной инцидента стал разрыв трубопровода, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Информацию об утечке, впоследствии ставшую достоянием СМИ, по всей видимости, зафиксировал на видео кто-то из рабочих предприятия. Сведения поступили и в «Росприроднадзор».

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«Мы получили информацию о разливе производственных отходов на территории Надеждинского металлургического завода, – рассказала руководитель ведомства Светлана Радионова. – Сотрудники территориального органа Росприроднадзора и специалисты ЦЛАТИ по Енисейскому округу сразу выехали на место. Во время осмотра территории выяснилось, что из-за порыва трубопровода кислородной станции НМЗ произошел разлив воды. Сейчас специалисты РПН работают на месте прорыва трубопровода, отбирают пробы, определяют площадь загрязнения, производится мониторинг ситуации. На текущий момент разлив локализован на территории предприятия. Призываем компанию в срочном порядке прекратить нарушения при эксплуатации оборудования».

Чуть позже «Росприроднадзор» дал более полную картину произошедшего:

«По данным представителей предприятия, во время проведения плановых мероприятий по промывке трубопровода произошел его разрыв, из-за этого загрязненная вода начала поступать на производственную площадку, на которой складированы ранее использовавшиеся трубы для перегонки пульпы, – говорится в сообщении ведомства. – Также вода попала на грунт, покрытый остатками пульпы (оксид железа). По словам представителей завода, вода за пределы предприятия не распространяется. Работы по восстановлению трубопровода проводятся специалистами аварийной службы».

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В самом «Норильском Никеле» также поспешили заявить о том, что никакой утечки отходов не было, а из-за небольшого свища в трубе произошел небольшой разлив. Зафиксированный же на видео красный цвет воды связан с тем, что она окрасилась уже на земле из-за отложений оксида железа.

Напомним, что достоянием СМИ стал целый рядом инцидентов, связанных с «Норильским Никелем», которые произошли только в этом году.

Так, 12 июля, из-за разгерметизации трубопровода компании «Норильсктрансгаз» на Таймыре в два водоема попало авиационное топливо. После чего в поселке Тухард введен режим ЧС. По официальным данным, утечка составила 55 тонн, были загрязнены порядка 600 квадратных метров водоемов.

В конце июня экоактивисты обнаружили утечку ядовитых отходов, которая произошла во время попытки перекачки жидкости из хвостохранилища в тундру. Однако позже возникли подозрения, что это был целенаправленный слив производственных в речку Хараелах и в озеро Пясино. 28 июня на место прибыли сотрудники прокуратуры, которые застали бульдозер, демонтирующий трубы, через которые шел слив.

Наконец, 29 мая в результате трещины в топливном резервуаре, расположенном на территории ТЭЦ-3, относящейся к холдингу «Норильский Никель», в окрестностях Норильска в реку Амбарная и другие водоемы попала 21 тысяча тонн горючего.

«Росприроднадзор» определил, что разлив топлива на ТЭЦ в Норильске, принадлежащей дочерней компании ГМК «Норникель» олигарха Владимира Потанина, нанес ущерб водным и природным ресурсам Таймыра на 148 миллиардов рублей, фактически уничтожив сложившуюся уникальную экосистему. Однако «Норникель» не согласился с выводами ведомства, заявив, что «расчеты нуждаются в корректировке» и «основаны на принципах, которые привели к искажению результатов».

Еще в начале июня Владимир Потанин пообещал устранить последствия разлива за счет своей компании, при этом олигарх оценил сумму причиненного деятельностью его подразделений ущерба в 10 миллиардов рублей, то есть, в десятки раз меньше цифры, установленной «Роспотребнадзором».

Состояние главы «Норникеля» Владимира Потанина за последнее время снизилось на $3,6 млрд, свидетельствуют данные обновляемого в реальном рейтинга Forbes Real Time. С 4 июня оно сократилось с $26,7 до $23,1 млрд.

Падение произошло на фоне нескольких аварий на предприятиях «Норникеля». ⁣⁣⠀