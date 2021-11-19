У Соловьева кровавый тупик вокруг Донбасса объявили «паникой Зеленского»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

На ток-шоу у Владимира Соловьева восьмилетний тупик вокруг Донбасса – безнаказанный отказ Киева от выполнения Минских соглашений, продолжение обстрелов российских граждан в ЛДНР, взращивание целого поколения русофобов на Украине, укрепление сил НАТО в бывшей советской республике, – предпочли представить как «панику Владимира Зеленского».

Экс-депутат Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров заявил, что план Зеленского добиться от России пересмотра Минских соглашений потерпел крах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«В чём заключалась идея Зеленского? Он думал, что «консолидированный Запад» заставит Россию пересмотреть Минские договорённости, а, может, даже поможет организовать новую площадку, на которой они теперь одержат дипломатическую победу. Иными словами, Россия пойдёт на уступки и скажет: «Ну ладно, мы согласны». Но это же иллюзия, с которой они живут 8 лет», – сказал Килинкаров.

Ведущий Владимир Соловьёв считает, что теперь у Киева нет дальнейшего плана действий.

«У Зеленского сейчас паника: начиная со встречи в Париже, он искренне считал, что шажочек за шажочком ему удастся заставить переписать Минские соглашения – сейчас вся задуманная кампания и что было вокруг, в том числе, затащить американцев. Но Россия сказала: «Затаскивайте кого хотите, мы не сдвинемся ни на шаг». Для Зеленского это конец пути, потому что это был его единственный план. Что делать дальше – он не знает и не понимает», – заключил Соловьев.

Накануне МИД РФ заявил, что переговоры между Россией и Украиной начнутся только в случае согласия Киева на федерализацию, которую подразумевают Минские соглашения.