У Зеленского угрожают крымчанам изгнанием с полуострова

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Украина установит для крымчан «максимальную ответственность» за поддержку России.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил советник главы офиса президента Украина Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Подоляка, речь идет как об уголовной ответственности, так и о депортации с полуострова.

«Люди, которые носили в кармане паспорт Украины, которые хлопали в ладоши и говорили: «Ура, мы хотели Россию видеть у себя на полуострове», они должны понести за это максимальную ответственность. Неважно, какую: юридическую ли, физическо-географически – то есть они должны будут уехать в Россию, если они там хотели жить, в этой нищей стране, которая совершенно идет не в ногу с цивилизацией человеческой», – сказал чиновник.

«Они хотели там жить. Они хотели жить по правилам лагеря, но почему они по правилам лагеря должны жить на нашей территории?», – заявил Подоляк.