Украина анонсирует пересмотр всей договорно-правовой базы с Россией

04.09.2018, Киев, Максим Карпенко

На Украине решили устроить тотальную ревизию всех договоров, подписанных с РФ со времен обретения независимости.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова» заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам министра, та нормативно-правовая база, которая существовала между Россией и Украиной до 2014 года, уже существовать не может.

«Мы должны коренным образом пересмотреть всю договорно-правовую базу с Россией. То, что мы сейчас делаем в рамках СНГ, этот анализ готовится, каждое министерство, есть соответствующая координация. Это же должно быть сделано с Россией. Это не может быть сделано одномоментно, но это будет сделано, поскольку мы не можем держаться на той договорно-правовой базе, которая была в предыдущей реальности по определению. Будут в ближайшее время и другие шаги, вы их увидите, я сознательно сказать это не могу. Но сто процентов это важно», – заявил Климкин.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что МИД страны уже готовит пакет документов, необходимый для того, чтобы начать процесс прекращения действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.