Украина атаковала российский порт, поразив паром

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Украинские дроны продолжают атаковать тыловые регионы России. Так, сегодня удар был нанесен по порту «Кавказ».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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«Киевский режим снова предпринял попытку теракта на территории Краснодарского края. Этим утром беспилотниками было атаковано паромное судно в порту «Кавказ», – написал глава региона в своем тг-канале.

По его словам, сейчас на месте работают экстренные службы.

«Возгорание локальное, угрозы распространения огня нет. К сожалению, среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь», – добавил Кондратьев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», буквально вчера украинский дрон поразил НПЗ портовом городе Туапсе