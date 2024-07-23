Украина атаковала российский порт, поразив паром

Олег Кравцов.  
23.07.2024 10:36
  (Мск) , Москва
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинские дроны продолжают атаковать тыловые регионы России. Так, сегодня удар был нанесен по порту «Кавказ».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Украинские дроны продолжают атаковать тыловые регионы России. Так, сегодня удар был нанесен по порту...

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«Киевский режим снова предпринял попытку теракта на территории Краснодарского края. Этим утром беспилотниками было атаковано паромное судно в порту «Кавказ», – написал глава региона в своем тг-канале.

По его словам, сейчас на месте работают экстренные службы.

«Возгорание локальное, угрозы распространения огня нет. К сожалению, среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь», – добавил Кондратьев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», буквально вчера украинский дрон поразил НПЗ портовом городе Туапсе

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