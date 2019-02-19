Украина объявила оккупацию Донбасса единственным вариантом

19.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Единственным приемлемым для Украины сценарием в Донбассе является ввод в регион иностранного вооруженного контингента – «международной миротворческой миссии», под прикрытием которого Киев заменит избранные власти ЛДНР на некую «международную переходную администрацию».

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил советник министра по вопросам «временно оккупированных территорий» Александр Левченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«…Применение механизма миротворческой операции – обязательно во главе с международной переходной администрацией. Это может быть эффективным и полезным, и должно принести результат.

На какой результат рассчитывает украинская сторона? Возвращение временно оккупированных территорий в конституционно-правовое поле Украины.

Международные миссии, которые не могут выполнить это задание, честно говоря, нас не очень интересуют. Зачем нам международная миссия, которая не может обеспечить механизм использования касательно возвращения временно оккупированных территорий Украине?

Значит, она вредна и не нужна, и безрезультативная. Она будет одна из тех, которая не принесла пользы мирному процессу», – добавил Левченко.