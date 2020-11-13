Украина окончательно превратилась в гитлеровскую Германию

13.11.2020, Донецк, Сергей Вредников

Сложно поверить, что в XXI веке в Европе может существовать государство, готовое создавать концентрационные лагеря и отправлять в них людей даже без нормального суда.

Об этом в эфире телеканала «Iton-TV» заявил донецкий журналист Рамиль Замдыханов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы знаете, я поддержу шок о новости, которую я встретил. Я подумал, что она находится не на украинском сайте, а может быть, информационная война, всякое может быть – какой-то, условно говоря, антиукраинский сайт по-своему интерпретировал. Но нет, новость находилась на украинском сайте.

Я не поверил свои глазам, что в XXI веке в Европе, государство разрабатывает законодательство, которое позволяет на законодательном уровне проводить сегрегацию населения, интернировать, заключать в концентрационные лагеря только на основании российского гражданства, при всех оговорках «если он покажется опасным» и так далее.

Мы же прекрасно понимаем, что никакого судебного решения по этому делу никто дожидаться не будет, тем более, действовать будет СБУ на основании каких-то внутренних инструкций», – сказал Замдыханов.

По его мнению, современная Украина мало чем отличается от гитлеровской Германии.

«К сожалению, приходится признать, что на Украине большой дефицит гуманизма, но сегодняшняя новость о потенциальном интернировании граждан, находящихся на их территории, объявление их врагами народа, поражение в правах, аккумулирование у себя определённой человеческой закваски для обмена пленными – это лежит за рамками того уровня цивилизации, на котором мы находимся.

Украина точно скатилась к тридцатым годам прошлого века. Я всегда избегал сравнений киевского режима с режимом, который был в Германии в тридцатых годах, но то, что происходит сейчас, тут – у меня нет аргументов возражать», – добавил журналист.