Украина отказалась пускать домой застрявших за границей граждан

01.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина больше не будет эвакуировать своих граждан из-за границы, поскольку государственные органы предупреждали о необходимости вернуться домой из-за пандемии коронавируса.

Об этом в своем блоге заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, сегодня каждый эвакуированный представляет опасность для населения из-за угрозы заражения коронавирусом, однако, несмотря на призывы и пандемию, люди продолжают путешествовать.

«Я не бодхисатва, и потому злюсь, как и многие из вас. Картинка: прибыл рейс из Бали-Катара. Шум скандал, возмущения попираются права, неоправданное хамство некоторых пассажиров, тупость некоторых же исполнителей из некоторых министерств при обустройстве обсервации, нервы людей. Человека с высокой температурой везут в больницу на анализ, женщина на 8-м месяце беременности, разбегающиеся прямо из обсервационного автобуса люди.

Людей жалко, они устали, пограничников жалко – на них вымещается бестолковая злость, полицейские и нацгвардейцы пытаются успокоить голосом разума и объяснениями, в отеле «Казацкий» идиоты-организаторы приема отключили отопление, включаем. Заказываю в погранслужбе табличку-аналитику, к ночи получаю, и хочется материться. И вот почему.

13 марта президент Зеленский обратился к украинцам вернуться в страну, в связи с надвигающейся эпидемией, а тут смотрю – каждый третий вернувшийся вчера на этом скандальном специально организованном рейсе, улетел из страны на Бали 13, 14, 15 марта. То есть наплевали на предупреждение и просьбу вернуться (не уезжать). В мире бушует пандемия, а они решили через полмира в отпуск слетать – погуляли, пляж, газ-квас, сходили в СПА, рестораны, побыли пару недель на курорте и потребовали их возвращать!

Это – свинство не по закону, не по суду – по совести. Вы погуляли, а теперь хотите домой любой ценой, авось пронесет, и плевать вам на безопасность других? Так нельзя, это не честно по отношению к миллионам людей, живущих в стране. Более 75% случаев заражения коронавирусом в Киеве – прилетевшие на самолетах люди, 25% вторичное заражение от них же – уже в Киеве. Ведь понятно же, почему нужна обсервация, медицинский осмотр и тест. Или тысячи смертей в Европе ничему не учат?..

МВД не даст больше согласия ни на один авиационный чартер. Пассажирское авиасообщение закрыто. Исключения будут редки и только отдельным решением – со 100% обсервацией под контролем санврачей с последующим тестом ПЦР. Только так – и не нужно проклятий, что мне присылают из-за рубежа – ради безопасности миллионов – мы пойдем на неудобства для нескольких тысяч. Точка», – заявил Аваков.

Министр также подчеркнул, что сбежавших от обсервации граждан ждут штрафы порядка 17 тысяч гривен, а в случае, если будет доказано, что они инфицированы и заразили других – до трех лет тюрьмы. Также Аваков призвал не гадать на то, когда закончится карантин, предположив, что он в лучшем случае продлится еще на полтора месяца.

Напомним, прилетевшие рейсом из Вьетнама в Киев граждане Украины проигнорировали требования погранслужбы о необходимости изоляции и взломали двери, чтобы выйти из аэропорта «Борисполь».

Свои действия, преодолевая вялое сопротивление пограничников, пытавшихся задержать прибывших пассажиров, украинцы сопровождали выкриками: «Это незаконно!», «Ублюдки! Суки! Фашисты!», «Свобода!».