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12.08.2021, Москва, Владимир Гладков
 
бизнес, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Украина переходит под контроль западного бизнес-криминала – Марков

Новости УкраиныПосле того, как украинская судебная система будет отдана иностранцам, эта страна окончательно окажется под...

После того, как украинская судебная система будет отдана иностранцам, эта страна окончательно окажется под контролем западного полукриминального бизнеса.

Об этом в эфире телеканала «Union» заявил политолог Сергей Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть угроза значительного уменьшения суверенитета Украины. Казалось бы, куда больше, но американцы точно и ясно заявляют, что украинцы должны отдать судебную систему в руки иностранцев, а это значит, что начнутся конфликты украинских олигархов и западных корпораций.

Судебная система, которая будет контролироваться иностранцами абсолютно коррупционным образом, потому что ни один приличный человек на Украину не придёт. Будут принимать коррупционные решения в пользу полукриминального западного бизнеса, который придёт на Украину», – отметил он.

Кроме того, политолог подчеркнул, что бизнес с хорошей репутацией не придёт на Украину.



«Почему я говорю «полукриминальный бизнес»? Потому что ни один приличный бизнесмен на Украину не придёт. Потому что все знают, что на Украине у власти хунта, которая проводит политику государственного терроризма, и в любой момент может быть сметена народным гневом либо российскими вооружёнными силами», – заключил Марков.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что 29 июня 2021 года войдет в историю Украины как день, когда страна потеряла свою судебную систему. В этот день Верховная Рада голосами 255 депутатов – «слуг Отечества чужого» передала контроль над украинскими судами на «аутсорс» структурам внешнего управления.

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