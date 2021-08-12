Украина переходит под контроль западного бизнес-криминала – Марков

12.08.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

После того, как украинская судебная система будет отдана иностранцам, эта страна окончательно окажется под контролем западного полукриминального бизнеса.

Об этом в эфире телеканала «Union» заявил политолог Сергей Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть угроза значительного уменьшения суверенитета Украины. Казалось бы, куда больше, но американцы точно и ясно заявляют, что украинцы должны отдать судебную систему в руки иностранцев, а это значит, что начнутся конфликты украинских олигархов и западных корпораций. Судебная система, которая будет контролироваться иностранцами абсолютно коррупционным образом, потому что ни один приличный человек на Украину не придёт. Будут принимать коррупционные решения в пользу полукриминального западного бизнеса, который придёт на Украину», – отметил он.

Кроме того, политолог подчеркнул, что бизнес с хорошей репутацией не придёт на Украину.

«Почему я говорю «полукриминальный бизнес»? Потому что ни один приличный бизнесмен на Украину не придёт. Потому что все знают, что на Украине у власти хунта, которая проводит политику государственного терроризма, и в любой момент может быть сметена народным гневом либо российскими вооружёнными силами», – заключил Марков. Напомним, ранее в Киеве заявили, что 29 июня 2021 года войдет в историю Украины как день, когда страна потеряла свою судебную систему. В этот день Верховная Рада голосами 255 депутатов – «слуг Отечества чужого» передала контроль над украинскими судами на «аутсорс» структурам внешнего управления.