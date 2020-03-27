27.03.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Медицина, Политика, Украина
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Украина погрязла в политических дрязгах, забыв о спасении людей




Вопрос перехода от чрезвычайной ситуации к чрезвычайному положению на Украине буксует из-за ненормальной политизированности украинского общества.

Об этом телеканалу КРТ рассказал украинский политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В большинстве государств вопрос превращения чрезвычайной ситуации в чрезвычайное положение – это вопрос карантинных мер и управляемости процессом. На Украине же это вопрос политический.  Стоит ли переводить чрезвычайную ситуацию в чрезвычайное положение, если это может усилить Авакова, например? А стоит ли усиливать Авакова, если неизвестно как это аукнется в мае-июне?», – отметил эксперт.

По его мнению, ситуация усугубляется перспективой местных выборов, которые должный пройти на Украине в октябре этого года.

«Излишняя политизированность, излишнее влияние политической компоненты достаточно серьезно сказывается и на общем процессе, – считает политолог. – Если в большинстве государств вопрос карантинных мер – это вопрос необходимости, сохранения жизней, у нас же в первую очередь возникает вопрос: а кому это выгодно? И у нас эти вопросы, наверное, волнуют больше, чем вопрос сколько может погибнуть людей, насколько эффективны предпринимаемые действия».

Ранее депутат Верховной рады, бывший боевик-атошник Илья Кива заявил, что руководство Украины в течение двух месяцев вместо того, чтобы подготовиться к эпидемии коронавируса, занималось рассмотрением закона о продаже земли в угоду МВФ.

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