10.02.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина понесла значительные убытки в результате захвата крымского сейнера «Норд» с рыбаками, после чего Россия в ответ усилила пограничный контроль в Азовском море и ужесточила осмотр судов, идущих в украинские порты Бердянск и Мариуполь.

За время усиления мер безопасности в Азовском море объемы отгрузки Мариупольского и Бердянского торговых портов сократилось более чем на 30%, а прибыль сократилась в несколько раз.

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Об этом свидетельствуют данные, опубликованные объединением «Укрметаллургпром», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сообщается, что грузопотоки в 2018-м году частично переориентировались из портов Азовского на порты Черного моря (так произошло с 35-40% продукции ММК имени Ильича и «Азовсталью», что увеличило транспортное плечо и ухудшило конкурентноспособность). Крупный металлургический холдинг «Метинвест» Рината Ахметова полностью отказался от обслуживания в Бердянском порту, а еще одно предприятие – «Портинвест» сократило перевалку вдвое.

«Финансовые результаты портов за девять месяцев 2018 года ухудшились. Прибыль Мариупольского порта сократилась в 2,3 раза до 47 млн. грн. Бердянский порт получил убытки в размере 24 млн. грн. Реальный грузооборот Мариупольского порта будет на 2 млн. тонн меньше от запланированного, а план по прибыли составит 10%», – говорится в отчете.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что из-за ужесточения Россией досмотра кораблей в Азовском море за последние месяцы потери государственного «Мариупольского морского порта» составили 500 млн гривен.