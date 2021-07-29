Украина потеряла козыри в газовой игре с Россией

29.07.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина становится не нужна России как страна-транзитер газа. С вводом в эксплуатацию «Северного потока-2» ГТС Украины теряет актуальность.

Об этом в эфире интернет-канала «Спутник на русском» заявил генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возьмите позапрошлый год, 19-й год, и вы с интересом обнаружите, что объем транзита через Украину абсолютно точно практически соответствует мощности «Турецкого потока» и «Северного потока-2». Таким образом, мы «Северным потоком-2», эти 55 миллиардов кубов, закрываем транзитные потребности Украины. В этом плане мощности, по большому счету, Украина действительно нам уже не нужна», – сказал эксперт.

«Мы качали через Украину, были периоды и по 110 миллиардов кубов. Конечно, у Украины были козыри на руках, она этим пользовалась. А сейчас, по большому счету, эти козыри исчезли. С точки зрения технических возможностей, Украина уже сейчас будет не нужна. Да, у нас есть контракт до конца 24-го года, да, резервный маршрут, да, определенные объемы. Контракт, конечно, будем выполнять. Но что будет дальше? И здесь Украина, действительно, этих козырных карт лишается», – заявил Симонов.

Напомним, ранее стало известно, что Германия и США достигли компромисса по «СП-2». Озвученная Госдепом суть компромисса сводится к следующему – американцы прекращают противодействие достройке трубопровода, а Берлин будет обязан добиваться продления контракта на транзит российского газа через Украину еще на десять лет после 2024 года.

ФРГ будет добиваться санкций против России, если Москва начнет использовать энергоресурсы для давления на другие страны. Германия и США вместе помогут Украине с диверсификацией источников энергоресурсов – Вашингтон и Берлин выделят Киеву на это финансовую поддержку, в частности, на развитие «зелёной энергетики».