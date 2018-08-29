Украина развязывает руки России

29.08.2018, Киев, Максим Карпенко

Если Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией не будет, РФ может провести военную операцию и захватить всю территорию Украины, а последняя не сможет оспорить это в суде и потребовать «огромных компенсаций».

Об этом в эфире телеканала 112 заявил депутат Верховной Рады Юрий Деревянко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, так называемый Большой договор – это единственный документ, признающий границы Украины.

«Это единственные обязательства по территориальной целостности, по границам, по всему остальному. Если завтра агрессор начнет осуществлять еще более агрессивные шаги, например, захватывать дополнительные территории, осуществлять агрессию, то по тем фактам нарушения этого договора, мы точно выиграем все международные суды. Абсолютно точно, сто процентов, потому что это зафиксированные обязательства сохранять границы, сохранять целостность. Сегодня мы можем абсолютно точно выиграть суды, выставив огромные суммы компенсации за весь тот урон, что был нам нанесен», – заявил Деревянко.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что МИД уже готовит пакет документов, необходимый для того, чтобы начать процесс прекращения действия так называемого Большого договора, то есть Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.