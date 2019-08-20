Украина саботирует восстановление моста в Станице Луганской

20.08.2019, Луганск, Александр Гусар

Украинские военные намеренно обостряют ситуацию, минируя территорию в районе населённого пункта Золотое, с целью отвлечь внимание мировой общественности от затягивания работ во восстановлению моста в районе Станицы Луганской.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, несмотря на заявления украинских военных о проведении разминирования территории в районе населённого пункта Золотое, украинская армия продолжает хаотичное минирование местности в данном районе.

«Целенаправленное формирование очага напряженности в районе КПВВ «Золотое» проводится с целью отвлечения внимания международной общественности от затягивания сроков выполнения подготовительных работ, необходимых для восстановления моста через реку Северский Донец в районе населенного пункта Станица Луганская», – рассказал Филипоненко.

Он призвал жителей населённого пункта Золотое к бдительности, подчеркнув, что хаотичное минирование местности ВСУ является прямой угрозой для жизни мирных граждан.

Также представитель оборонного ведомства обратился к международным наблюдателям с призывом обратить внимание на действия вооруженных сил Украины и не допустить гибели мирного населения.

Ранее «ПолитНавигатора» уже сообщал, о том, что власти ЛНР обвинили украинскую сторону в том, что она не намерена восстанавливать разрушенный мост через Северский Донец в районе Станицы Луганской.