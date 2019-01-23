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23.01.2019, Киев, Игорь Петров
 
ЖКХ, Происшествия, Украина
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Украина скрывает статистику по взрывам бытового газа

Про случаи взрывов газа в жилых домах на Украине узнают только тогда, когда разрушается целый подъезд.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Александр Сергиенко, директор аналитико-исследовательского центра «Институт города», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас скрывается статистика по бытовым взрывам газа. Если не разрушается подъезд, то никто про это не узнает. А у нас постоянно то угорают, то взрываются отдельные квартиры», – утверждает Сергиенко.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, только за январь 2017 года в Сумах бытовой газ взорвался в трех домах.

Кроме того, эксперты признали. что Украина вступила в период ускоренного развала инфраструктуры.

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