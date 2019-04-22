Украина, утопившая в крови Донбасс, боится мирного примера по соседству

22.04.2019, Москва, Елена Острякова

Украина сможет выстроить свои отношения с Донбассом по той же схеме, что и Молдова с Приднестровьем в случае их реинтеграции. Об этом в интервью румынскому порталу G4Media заявил посол Украины в Румынии Александр Банков.

«Возможная федерализация Молдовы является предметом озабоченности, потому что любое возможное решение, которое может быть достигнуто между Кишиневом и Тирасполем, предполагает возможное применение такого же сценария на Украине», – сказал Банков.

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Он также отметил, что Кишинев заложил перспективу для переговоров с Тирасполем еще в 90-е годы.

«Различие между конфликтом в Приднестровье и Донбассе является серьезным, потому что в 90-х годах, сразу после приднестровской войны, Кишинев пошел на контакт с Приднестровьем, что заложило основы для диалога о реинтеграции», – заявил Банков.