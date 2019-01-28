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Украинцы осознали, что после Майдана страну завели в тупик
Почти 80% граждан Украины считают, что страна движется в неправильном направлении. Из них 43,2% однозначно в этом уверены, а 37,1 «скорее уверены».
Соответствующие данные обнародовала социологическая компания Seetarget, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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При этом, 2,3% опрошенных отметили, что Украина идет в правильном направлении и 11,9% – «скорее в правильном».
«Абсолютное большинство оценивают направление движения страны как негативное. Почти 80% выбирают «скорее в неправильном направлении» и «однозначно в неправильном», но есть 14%, которые отмечают позитивное движение страны», – сообщил на брифинге в Киеве директор компании Алексей Боровский.
Исследование проводилось с 17 по 23 декабря 2018 года, в нем приняли участие 2010 респондентов.
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