Украинцы становятся братьями русских при надлежащем и щедром кормлении

31.12.2018, Киев, Ольга Козаченко

В уходящем году главными хитами в России стали песни, сочиненные выходцами с Украины.

Об этом пишут “Известия” в материале, который посвящен итогам года для российской эстрады.

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По мнению издания, главным российским хитом года стала песня “Цвет настроения синий”.

“Прилипчивая евродэнсовая мелодия, в меру бессмысленный текст и провокативный видеоклип вдруг превратили Филиппа Киркорова из любимца кумушек постбальзаковского возраста, обсуждающих в паузах между просмотрами ток-шоу хитрые перипетии его семейной жизни и способов деторождения, в подросткового идола и завсегдатая плейлистов модных дискотек. Ближе к осени Филипп Бедросович окончательно вжился в роль короля техно и выпустил не менее прилипчивую, провокативную и умеренно-бессмысленную «Ибицу» (поделившись славой с другом и коллегой Николаем Басковым); успех тоже был впечатляющим”, – отмечается в публикации.

К обеим песня, указывает газета, имеют отношение выпускник Киевского эстрадно-циркового колледжа Антон Пустовой и заслуженная артистка Украины Светлана Лобода (первый стал автором музыки и слов, вторая – музыкальным продюсером).

“Что, с одной стороны, доказывает, что иногда мы всё же бываем братьями, а с другой — что, когда говорят пушки, музы тоже не всегда не молчат. По крайней мере, при условии надлежащего и щедрого кормления”, – резюмируют “Известия”.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, известный украинский артист признался, что тайно выступает в России.

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