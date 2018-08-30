30.08.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Украинская морская пехота ударила по южному флангу ДНР



Украинская группировка в Донбассе продолжает нарушать «Школьное перемирие».

Об этом сообщили в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК и в переговорном процессе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ведомстве сообщили, что сегодня утром ВСУ открыли огонь из населённого пункта Талаковка по населённому пункту Коминтерново:

«09:10 – н.п. Талаковка – н.п. Коминтерново: произведено 5 выстрелов из БМП-2», – отмечается в сообщении.

Факт обстрела подтвердили и в оперативном командовании НР ДНР, отметив, что огонь открыли украинские военнослужащие из 36-й бригады морской пехоты.

«В результате разрыва снаряда ранения получила мирная местная жительница 1936 года рождения (82 года), которая в это время находилась во дворе своего дома», – добавили военные.

Пострадавшая получила осколочное ранение лица, левого плеча и левого бедра.

Она была доставлена в центральную больницу Новоазовска.

Добавим, что это уже не первое нарушение недавно объявленного «Школьного перемирия». Ранее «ПолитНавигатор» передавал о том, что украинские военные спровоцировали пожар на КПВВ «Новотроицкое».

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