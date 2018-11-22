Украинские нацисты: Мы могли зачистить Крым как Харьков

22.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Если бы банды украинских радикалов в своё время доехали до Крыма, участники Русской весны на полуострове были бы зачищены, как это удалось сделать в Харькове.

Об этом в эфире канала «Newsone» заявил народный депутат Украины, экс-боевик нацбата «Азов» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы знаете, как спасали Харьков? Вот в Крым нас не пустили, я уверен, если бы мы доехали, то не оккупировали бы Крым. Харьков спасали через сопротивление власти. Власть говорила: «Не едьте туда, потому что вы провоцируете город, там все восстанут». Луганск не дали освободить, Донецк сдали, в конце концов», – сокрушается Мосийчук.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее экс-депутат Верховной Рады Олег Царев описывал иные причины подавления русского восстания в Харькове.

По его словам, руководство РФ само не захотело повторения Крымского сценария в Харькове во время событий 2014 года, поэтому местные власти, представлявшие Партию регионов, пошли по рекомендации олигарха Игоря Коломойского на «слив» Русской весны.

«Проблема Русской весны на Украине была в том, что русские на Украине были готовы присоединяться к России, но присоединиться к России без желания России нельзя», – сказал Царев.