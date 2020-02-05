Украинские нацисты начали догадываться о чем-то страшном

05.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Население Украины после Евромайдана вымирает темпами, несравнимыми со смертностью во время Второй мировой войны. Если впоследствии страну будут населять выходцы из «теплых стран», то украинским националистам нет смысла воевать за это государство.

Об этом в эфире интернет-канала «Я-UA» заявил один из командиров националистического батальона «Азов», бывший член политсовета запрещенного в РФ «Правого сектора» и уроженец Севастополя Игорь Криворучко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня украинцев осталось 37 миллионов. Я с 90-х годов помню социальную рекламу, что украинцев 52 миллиона. Так у нас потеря населения – 15 миллионов. Во время Второй мировой войны украинцы потеряли десять миллионов. Сейчас выходит, что в мирные времена мы теряем населения еще больше, чем во время войны. Это абсолютно недопустимо.

Сегодня в стране нет никаких государственных программ по увеличению демографии. Я считаю, что крайне необходим для государства демографический взрыв. Мы можем сколько угодно защищать государство на востоке Украины, но для кого мы ее защищаем, если у нас не останется тут украинцев?

Я, например, не вижу смысла воевать за Украину, если в ней не будет украинцев. Для меня государство – это люди, это социально-культурные связи, это ценности. Когда я уступаю место пожилому человеку в маршрутке, я это делаю потому, что я украинец, потому что это наша традиция. Если тут будут завозить других, так называемых климатических жителей, для чего тогда мне защищать эту страну», – задается вопросом боевик.

Ранее так называемая электронная перепись населения Украины, представленная Кабинетом министров страны показала шокирующие данные – за последние годы население страны катастрофически сократилось и составляет чуть более 37-ми миллионов человек.