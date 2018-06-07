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Украинские военные на линии соприкосновения ранили мирного жителя Дебальцево
Пенсионер из Дебальцево получил ранение при пересечении линии соприкосновения в районе Светлодарска в результате стрельбы со стороны ВСУ.
Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В ежедневном отчете СММ ОБСЕ, опубликованном 6 июня 2018 года, появилась информация о 61-летнем мужчине, жителе окрестностей Дебальцево, который 2 июня с огнестрельным ранением поступил в больницу Светлодарска на подконтрольной Киеву территории.
Со слов потерпевшего, пулевое ранение он получил, когда пересекал пешком линию соприкосновения в районе Светлодарска. Выстрел был произведен со стороны позиций вооруженных сил Украины», – подчеркнул подполковник.
«Хотелось бы напомнить, что обстрелы мирных граждан являются военными преступлениями и прямым нарушением Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 8 июня 1977 года, который гласит, что гражданское население не должно являться объектом нападений», – подытожил Марочко.
Напомним, что сегодня в ЛНР произошло ещё одно чрезвычайное происшествие. Украинские военные нанесли миномётный удар по посёлку Голубовское в ЛНР.
Метки: ВСУ, Донбасс, мирные жители
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