Украинский адмирал угрожает российским берегам «длинной рукой»

25.04.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украине нужна новая морская политика, которая будет носит наступательный характер.

К такому выводу в статье, опубликованной киевским интернет-изданием «Зеркало недели», приходит экс-командующий ВМС Украины (2014 – 2016 гг.) вице-адмирал Сергей Гайдук.

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Он обращает внимание, что Черноморский флот РФ продолжает усиливаться как по количеству кораблей, так и по суммарному залпу крылатых ракет морского базирования типа «Калибр».

В то же время он подвергает критике морскую доктрину Украины, которая «носит пассивный характер» и в которой «украинским ВМС отводится функция обеспечения».

«Политика Украины на море должна быть проактивной, носить наступательный характер. По моему мнению, с учетом морской географии Черного и Азовского морей и специфики последних военных конфликтов, территорию государства надо защищать не от своих берегов, а от берегов противника, иметь «длинную руку» борьбы с противником и над водой, и на воде, и под водой. Только это может стать фактором сдерживания агрессора!», – считает Гайдук.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Гайдук предложил минировать морское побережье России.

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