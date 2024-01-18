Украинский дипломат жалуется, что Франция зажала нужное количество ракет

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Даже Тайваню в год только для сдерживания гипотетического нападения Китая нужно в 10 раз больше ракет, чем предлагается в западных подачках Украине для ведения реальных боевых действий.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил экс-посол Украины в Белоруссии, бывший представитель Киева в политической подгруппе минской Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он прокомментировал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Украине передадут 40 ракет SCALP и несколько сотен бомб.

«Потребность Тайваня, чтобы сдерживать аппетиты континентального Китая, в подобных вооружениях в год, как это было посчитано штабом ВС Тайваня, составляет где-то в районе полутысячи единиц. При том, что цифра попадания в объект достигает 97-98%. Отсюда цифра, о какой говорит президент Макрон, если она будет умножена хотя бы на 20 или 30, уже можно было бы о чём-то говорить», – сказал Бессмертный.