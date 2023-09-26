Украинский генерал требует допросить «московских агентов» в офисе Зеленского

Уголовное дело по намеренному оставлению юга Украины, фигурантом которого называют главкома ВСУ Валерия Залужного, может быть «заказухой» команды президента Владимира Зеленского.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замкомандующего ССО Украины, экс-замсекретаря Совбеза, генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, претензии к руководству ВСУ за то, что в 2022 году подходы из Крыма в Херсонскую область не были заминированы, нужно адресовать Банковой.

«Руководство страны, понимая угрозу, а военное руководство докладывало о вариантах нападения РФ и варианты нашего противодействия. Эти планы существовали, и они были в полном объёме отработаны с опытом предыдущих боёв с 2014 по 2021 гг. И даже если руководство страны в октябре 2021, как они заявили, стопроцентно знали о нападении России, даже если до этого те минные поля были уничтожены и разминированы, у нас было более чем достаточно времени, чтобы всё восстановить и даже нарастить. Но такой команды, наверное, не было дано, и наоборот, наверное, даже была команда не минировать. Поэтому, у нас есть одно должностное лицо, которое непосредственно отвечает за безопасность нашей страны – это верховный главнокомандующий ВС, и эти вопросы лучше было бы задать ему и его окружению», – сказал Кривонос.

По его словам, команда Зеленского пытается «включить дурака» и свалить всю вину на Залужного.

«И этот вопрос лучше задать тем, кто сейчас пытается проводить расследование по руководству ВС во время войны – а почему не проводятся допросы определённых должностных лиц из Банковой? В первую очередь там принималось решение относительно разминирования территорий. Никогда у военных не было инициативы относительно разминирования и разведения войск, это чётко понятно, поэтому попытки сейчас сделать, что там кто-то крайний на уровне генерала Залужного – это просто какая-то несуразица. И самое главное – если вопрос стоит готовы или не готовы, то вопрос надо давать шире: почему в своё время была снята бригада с того же Гостомеля, почему не были готовы оборонные рубежи на подходах к Киеву. Поэтому «кто виноват» – вопрос очень хороший. Всегда у нас отвечает тот, кто руководит. Должностное лицо, гражданин Зеленский, непосредственно он как верховный главнокомандующий, он принимал решения. То, что военных пытаются сделать [крайними] за то, что наманипулировала команда под руководством господина Зеленского, это понятно. Они пытаются включить тумблер-дурень, чтобы сказать мы ничего не знаем, мы вообще ходили где-то покурить, как-то оно само так получилось. Военные точно не давали бы просто так никаких команд относительно разминирования и бездеятельности. Это всё совершалось по плану тех агентов влияния Московской федерации, которые сидят там на Банковой», – заявил генерал.

Он выразил сомнение, что ГБР – компетентный орган для подобных расследований.

«Что касается профессионализма следователей ГБР – возможно, они там уголовные дела ведут прекрасно, но что касается знаний военного опыта, я более чем уверен, что у них этого нет. Они активно себя показали непосредственно в «ужгородском котле» в начале большого нашествия, и они очень мощно сжигали определённые свои уголовные дела на территории Хмельницкого ГБР. Поэтому я более чем уверен, что это заказанное дело, заказанное против военных, во-первых, чтобы снизить рейтинг генерала Залужного, чтобы облить его грязью, и чтобы не допустить поднятия уровня доверия к нему украинского народа», – заверил Кривонос.

«Надо или нет проводить это дознание – да, нужно, но вопрос – кто будет проводить? Вопрос в профессионализме этого дознания и в наличии документов, которые определяли, кто отдавал приказы, кто их выполнял, какие были распоряжения по разминированию. Время расставит точки над i, просто надо понять, что иногда время работает не в нашу пользу. Поэтому внутренняя грызня и попытка облить грязью руководство ВС идёт только на пользу РФ. И если эта операция по дискредитации началась внутри Украины, задаю вопрос: кто за этим стоит, и кому это выгодно», – заключил украинский генерал в отставке.