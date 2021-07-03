03.07.2021,

Киев, Ольга Козаченко

 
Дзен, Культура, Политика, Россия, Украина
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Украинский издатель: «Русскоязычные – талантливые, но культурно вредные»

Новости УкраиныМногие украинские писатели продолжают писать свои произведения на русском языке. Об этом, передает корреспондент...

Многие украинские писатели продолжают писать свои произведения на русском языке.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Країна» заявил основатель киевского издательства «Люта справа» Андрей Гончарук.

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Издание поинтересовалось, почему его издательство продолжает переводить русскоязычные произведения.

«Многие украинские авторы пишут на русском. Это рудимент совка. Его нелегко преодолеть, если тебе за 40 и ты до сих пор писал на другом языке. Они талантливые, но культурно вредные. Говорю им: «Вы пишете на русском. Первую книгу я вам переведу. А вторую – уже сами». Такая мягкая украинизация», – сказал Гончарук.

Впрочем, он не исключает, что будет издавать и на русском языке.

«У меня есть авторы, которые могут бомбануть и в России. Если украинские авторы будут иметь успех там, посчитаю, что принес пользу нашей литературе. Но это все потом, когда позитивно уладятся политические вопросы с Крымом и Донбассом», – говорит киевский издатель.

При этом он фактически признал, что украинская книга не в состоянии конкурировать с российской.

«После 2014 года с украинского рынка ушли российские издательства. Это развязало нам руки», – радуется Гончарук.

Как сообщал «ПолитНавигатор», украинские писатели и издатели книг, не выдерживающие честной конкуренции с русскоязычными авторами и издательствами, вышли на протест с требованием не допустить послаблений в законодательстве о насильственной украинизации, которая устанавливает жесткие квоты, ограничивая применение русского языка.

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