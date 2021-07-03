Украинский издатель: «Русскоязычные – талантливые, но культурно вредные»

Новости Украины

Многие украинские писатели продолжают писать свои произведения на русском языке.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Країна» заявил основатель киевского издательства «Люта справа» Андрей Гончарук.

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Издание поинтересовалось, почему его издательство продолжает переводить русскоязычные произведения.

«Многие украинские авторы пишут на русском. Это рудимент совка. Его нелегко преодолеть, если тебе за 40 и ты до сих пор писал на другом языке. Они талантливые, но культурно вредные. Говорю им: «Вы пишете на русском. Первую книгу я вам переведу. А вторую – уже сами». Такая мягкая украинизация», – сказал Гончарук.

Впрочем, он не исключает, что будет издавать и на русском языке.

«У меня есть авторы, которые могут бомбануть и в России. Если украинские авторы будут иметь успех там, посчитаю, что принес пользу нашей литературе. Но это все потом, когда позитивно уладятся политические вопросы с Крымом и Донбассом», – говорит киевский издатель.

При этом он фактически признал, что украинская книга не в состоянии конкурировать с российской.

«После 2014 года с украинского рынка ушли российские издательства. Это развязало нам руки», – радуется Гончарук.

Как сообщал «ПолитНавигатор», украинские писатели и издатели книг, не выдерживающие честной конкуренции с русскоязычными авторами и издательствами, вышли на протест с требованием не допустить послаблений в законодательстве о насильственной украинизации, которая устанавливает жесткие квоты, ограничивая применение русского языка.

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