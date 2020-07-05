Украинский мэр: Крым имел право провести референдум о воссоединении с Россией

05.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Крымчане имели право на проведение референдума о выходе из состава Украины и воссоединении с Российской Федерацией в 2014-м году.

Об этом в интервью блогеру Анатолию Шарию заявил мэр Харькова, бывший регионал Геннадий Кернес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам градоначальника, Конституция Крыма позволяла проводить такой референдум.

«Крым никому не нужен был. Крымчане провели свой референдум, они имели право проводить референдум. Ну, согласно Конституции Крыма, так как это Автономная республика Крым, они имели право проводить», – сказал Кернес.

Правда, тут же, вероятно, осознав, что наговорил лишнего, харьковский градоначальник поправился.

«Я хорошо знал Константинова, председателя Верховной рады Крыма, и никогда не мог подумать о том, что они уйдут в Россию. Я не буду давать никакой оценки, могу сказать только то, что я считаю, что Крым – это украинская территория», – заявил Кернес.

В этом же интервью он признался, что помог захватившим власть в Киеве главарям государственного переворота задушить Русскую весну в Харькове.

В 2014 году по инициативе Кернеса Харьков принял демонтированный в Севастополе памятник гетману Сагайдачному, которого украинская пропаганда прославляет за совместный поход на Москву с Крымским ханством.