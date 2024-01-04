Украинский политолог о жителях Львова: «Нет слов от этих обезьян. Мартышки»

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Галичанские СМИ пытаются выдать за символическую победу, что после ракетного удара и частичного разрушения университета во Львовской области, где в свое время учился Степан Бандера, устоял находящийся рядом памятник идолу украинских националистов.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, экономист и политолог Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Посмотрите Львов: жахнули мемориальный дом нашего дорогого Шухевича без всяких проблем. Раздолбали целый университет, где Бандера учился, как раз на день его рождения. Там пишут: «Вот, памятник устоял». Так университет же разрушен, болваны! Представляете, настолько уровень недоумков, что они вообще не могут ничего сложить. Нет университета, а памятник будет стоять. В руинах. Ни общежития, ни главного корпуса, ничего – но памятник устоял. Нет слов от этих обезьян. Мартышки. И где ж Фарион? И где Тягныбок?» – сказал Соскин.