Украинский солдат спьяну угодил в плен ДНР и выложил все тайны

20.01.2019, Донецк, Александр Гусар

Украинский военнослужащий в зоне «ООС», находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одиночку «пошёл убивать сепаров» и попал в плен.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несколько дней назад произошел один интересный случай. В одном вооруженном формировании на переднем крае украинские боевики по привычке праздно проводили время, заливаясь низкокачественным алкоголем. Действия паленой водки им оказалось мало, и они усилили его наркотическим веществом.

Один украинский боевик, находясь в привычном для него абсолютно неадекватном состоянии, вспомнил, что он – «воин света» и пришел на Донбасс убивать. Для начала он потренировался на своем сослуживце, постреляв ему под ноги, после этого, как он говорит, «пошёл убивать сепаров», – рассказал Безсонов.

По его словам, наблюдатели со стороны ДНР не стали препятствовать такой «одиночной атаке» и в конечном итоге военнослужащие Народной милиции взяли ВСУшника в плен.

«В ходе общения украинский вояка рассказал нам много любопытного. Во-первых, в очередной раз подтвердилась информация о том, что украинское командование намеревалось возобновить активную фазу боевых действий и провести наступательную операцию.

Как мы уже говорили, раскрытие и предание огласке наступательных планов, вынудило противника отказаться от задуманного. Также боевик подтвердил наши опасения о намерении украинского оккупационного командования провести теракт с применением отравляющих веществ.

Много интересного боевик поведал о взаимоотношениях внутри украинских вооруженных формирований: полном отсутствии дисциплины, процветании алкоголизма и наркомании. Собственно, сами обстоятельства его попадания к нам, это подтверждают», – добавил Безсонов.

«В связи с отсутствием желающих вступать в ряды одной из сильнейших, как считает Порошенко, армий Европы, а также с колоссальными небоевыми потерями и масштабным дезертирством, военкоматы не справляются с комплектованием вооруженных формирований свежим «пушечным мясом». Украинскую армию все больше «набивают» гражданами с уголовным прошлым и настоящим. Многие из «новобранцев» имеют за плечами большой список статей уголовного кодекса Украины, включая и самого плененного.

По словам украинского боевика, несмотря на все старания Порошенко и его администрации, с каждым днем ненависть и презрение в рядах украинской армии к нему только растет. Не стало неожиданностью для них и введение Порошенко режима военного положения в десяти областях страны. Последний украинский солдат понимает, что это была неудавшаяся попытка перенести выборы на неопределенный срок и удержаться у власти», – продолжил представитель оборонного ведомства ДНР.

«Пленный сам определенный период своей жизни провел в специализированных лагерях, где укронацисты готовили себе новое пополнение. Боевики, исповедующие фашистскую идеологию, никуда не «испарились», они планомерно влились и рассредоточились по всем украинским вооруженным формированиям», – рассказал Безсонов.

«В заключении хотел бы обратиться к западным кураторам действующей украинской власти. Делая вид, что не замечаете разрастание неофашизма на территории Украины, вы становитесь соучастниками этого процесса. Еще не поздно его остановить. В противном случае, процесс станет необратимым и на европейском континенте вновь появится фашистское государство. Печальный опыт Второй мировой войны не учит руководство некоторых западных стран, либо они делают это целенаправленно», – призвал защитник ДНР.