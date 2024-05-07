Украинских бойцов бросают на передовую без возможности отступить

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Командиры ВСУ бросают своих бойцов-смертников на передовую с заминированными путями отхода, без возможности отступить.

Об этом в своём блоге заявил военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинские пленные говорят: «Нас заводят, а нам даже не говорят, какими тропами по ночам, как выходить, то есть мы даже отступить не можем». Потому что все тылы укропов, ну и весь передок, сплошное минирование, то есть надо по специальным проводникам специально заводить по тропам, и там своих солдат бросают. Без возможности отступить.

Они своих солдат на первой линии официально держали за смертников. Их задача была просто отстреливаться, умереть», – отметил военкор.

«Или сдастся в плен. Но первое время из-за бешеной пропаганды, они не сдавались. А сейчас начинает нарастать, вот только вдумайтесь, были озвучены полуофициальные цифры что в нашем плену сейчас находится 20 тысяч укропов. Которые, по большей части, не хотят возвращаться.

А наших бойцов около 800 оценивается, там находится. То есть, представляете соотношение», – подытожил он.