17.01.2020, Луганск, Сергей Вредников
 
Вооруженные силы, Политика, Украина
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Украинских военных в Донбассе готовят к бунту против Киева

Украинские волонтеры агитируют находящихся в Донбассе бойцов ВСУ принять участие в акциях протеста против Генерального штаба.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Представители различных украинских волонтерских организаций проводят работу в расположениях соединений, несущих службу в зоне операции оккупационных сил, с целью вовлечения военнослужащих в несанкционированные акции протеста против политики, проводимой начальником Генерального штаба ВСУ Хомчаком, касаемо масштабного сокрытия потерь среди военнослужащих, проходящих службу в зоне проведения «ООС», – рассказал Осадчий.

По словам представителя оборонного ведомства, проведение акций неповиновения с участием «ветеранов» и действующих боевиков «ООС» планируется в период с 18 по 22 января.

«Командующий «ООС» (генерал Владимир Кравченко – прим. ред.) отдал распоряжение командирам соединений резко пресекать любую работу представителей волонтерских организаций в подразделениях», – добавил Осадчий.

Напомним, ранее также стало известно, что специально нанятые волонтеры активно вербуют украинских военнослужащих в Донбассе для участия в боевых операциях на территории Ливии.

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