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09.11.2018, Киев, Ольга Козаченко
 
Крым, Политика, Украина
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Украинским чиновникам хотят закрыть дорогу в Крым

В Верховной раде кулуарно обсуждают новый законопроект, запрещающий украинским чиновникам посещать Крым «до окончания оккупации».

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на источники в правящей коалиции украинского парламента.

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“Документ, который предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет, президент Украины подписал 7 ноября. Следующая инициатива киевских законотворцев может затронуть уже украинских чиновников. Уже сейчас обсуждается возможность принятия документа, действие которого будет распространяться на государственных деятелей, посещающих «оккупированные территории» и публично высказывающихся о благополучной обстановке на полуострове”, пишет издание, передавая мнение представителей коалиции.

Уточняется, что пока эта инициатива не была выдвинута официально.

“Неприемлемо, когда лицо, представляющее Украину, ездит в Крым, который оккупирован государством-агрессором. А еще делают после этого заявления, которые представляют в позитивном свете Россию. Сейчас всё находится на стадии обсуждения запуска работы над законопроектом”, – заявил собеседник газеты.

Еще один источник уточнил, что меры противодействия «отдельным непатриотично настроенным политикам пока продумываются».

Как сообщал “ПолитНавигатор”, в этом году Крым побил рекорд по приехавшим на отдых украинцам.

Кроме того, известный киевский адвокат Татьяна Монтян развенчала очередную крымскую байку «кастрюлеголовых депутанов»

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