Украинскому телеканалу пришлось извиняться за невежество Карасева

21.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Телеканал NewsOne принес официальные извинения за информацию, озвученную в эфире ток-шоу «Украинский формат» политологом Вадимом Карасевым о том, что в годы Второй мировой войны якобы существовала дивизия СС, состоявшая из евреев.

Опровержение озвучил телеведущий Евгений Дикий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В предыдущем выпуске ток-шоу «Украинский формат» в дискуссии фрагментарно обсуждалась неправдивая информация о существовании так называемой еврейской дивизии СС, которая якобы существовала в нацистской Германии. После обработки темы официально заявляю, что эта информация не соответствует действительности – еврейской дивизии СС не существовало.

Приносим извинения за эту ошибку в нашем эфире, редакция не ставит под сомнение общепринятую правду и с особым уважением относится ко всем народам, которые прошли военный ужас 40-х годов прошлого столетия», – заявил Дикий.