Украинскую экономику оживит только восстановление отношений с РФ – киевский эксперт

06.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина может поднять свою экономику на 5%, как об этом заявлял новый премьер-министр Алексей Гончарук, только в том случае, если восстановит торговые отношения с Российской Федерацией.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил экономист Александр Охрименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, в этом случае лишь через 5-7 лет страна может выйти на домайданный уровень экономики.

«Рост экономики на 5% вполне возможен, только при условии, если действительно восстановить торговые отношения с Россией. Получим дополнительный рынок. Ну и при условии, если реально заработает рынок земли. Пока, на сегодняшний момент, таких факторов для роста экономики не существует… После Майдана обвал колоссальный. Пока до уровня 2013 года Украина не доросла. Хотя есть шанс, что действительно, возможно, через пять-семь лет ВВП Украины достигнет уровня 2013-го года», – заявил Охрименко.