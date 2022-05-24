Украинскую группировку начинают варить в Северодонецком котле

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Войска союзных сил уже контролируют несколько районов Красного Лимана. При этом луганском направлении украинская группировка в Северодонецке фактически попала в котёл.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военкор Александр Коц., передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российская армия не останавливала наступление ни на одном участке фронтов в течение трёх месяцев. Где-то оно ушло активнее, где-то нет, просто идёт сильное противодействие украинской артиллерии. Действительно, вчера начался штурм Красного Лимана. Это город, который стоит на дороге на Славянско-Краматорскую агломерацию. Вчера обрабатывались позиции ВСУ и нацбатов из артиллерии, достаточно плотный огонь был. Выбили все укрепрайоны вокруг города, в том числе в самом городе были уничтожены склады с боеприпасами, применялись тяжёлые огнемётные системы ТОС-1. В итоге российские войска центрального военного округа вошли в город, постепенно заняли несколько районов, и противник отошёл в западную часть города за железную дорогу. Теперь укрепился там», – сказал военкор.

«Можно говорить, что российские войска сейчас контролируют достаточно большую часть города Красный Лиман. И со взятием этого города можно будет говорить о том, что уже идёт прямая дорога на Славянско-Краматорскую агломерацию.

Но это не значит, что можно уже его штурмовать, потому что будут ещё ждать, когда подтянутся с севера от изюмской группировки, а также войска, которые должны будут блокировать Славянск с севера и северо-запада. И сегодня был освобождён город Светлодарск », – рассказал Коц.

Что касается Северодонецка, военкор заверил, что «котёл фактически оформлен».

«Дело в том, что с Лисичанском его соединяет три моста, один уже взорван, второй будет уничтожен в ближайшее время, по третьему можно будет спастись бегством в Лисичанск. Это будет неплохой вариант для тех, кто может сейчас оказаться в окружении. Около двух тысяч человек сидит сейчас в Северодонецке. У многих из них политическое и моральное состояние оставляет желать лучшего. К примеру, тероборона, приехавшая из Житомира уже пишет видеообращения к Зеленскому, ставит ультиматумы, отказывается выполнять боевые задачи, но тем не менее постоянно огрызается украинская артиллерия на этом участке. Город Рубежное, ближайший город к Северодонецку, до сих пор постоянно подвергается артиллерийским обстрелам, страдает гражданская инфраструктура, в том числе и объекты критической инфраструктуры. Но после того, как будет оформлен котёл вокруг Северодонецка, им придётся отступать в Лисичанск, уже их артиллерия не будет доставать до города и жители смогут вздохнуть спокойно. Можно будет осуществлять масштабную гуманитарную операцию по восстановлению повреждённых зданий», – сообщил военный корреспондент.