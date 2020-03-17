Украинскую подлодку «Запорожье» русифицировали

17.03.2020, Севастополь, Максим Карпенко

В Севастополе «русифицировали» оставшуюся в Крыму после 2014 года украинскую подлодку «Запорожье». Соответствующие фотографии опубликовал автор портала Sevastopol.info Андрей Бричевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

С баннера на борту«Запорожья» исчезли надписи на украинском языке.

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Интересно, что аналогичные изменения замечены и на еще одной бывшей украинской боевой единице – большом десантном корабле «Константин Ольшанский», чье название также изменено на русский вариант.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что украинская подводная лодка «Запорожье», оставшаяся в Крыму после 2014 года, может стать экспонатом в знаменитом музее «Холодной войны» в Балаклаве.