Украину просят объявить государством-террористом

10.02.2020, Донецк, Сергей Вредников

На Украине растет вседозволенность на фоне морального падения политикума, что приводит к тому, что здесь заложниками могут стать не только живые, но и мёртвые.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» рассказал руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Моральное падение украинских политиков не знает границ – заложниками становятся не только живые, но и мертвые. Так, мэр Львова Андрей Садовой ответил отказом племяннице легендарного советского разведчика, Героя СССР Николая Кузнецова на просьбу передать в Россию его прах. Более того, градоначальник сделал это поводом для торга.

Родственница разведчика, который захоронен во Львове, обратилась к городским властям с просьбой передать останки, поскольку могила Кузнецова неоднократно становилась объектом надругательств со стороны националистов. Однако Садовой заявил, что до тех пор, пока Российская Федерация не вернет граждан Украины, удерживаемых там за правонарушения, прах Героя племянница не получит», – напомнил Муратов.

«Хочется поинтересоваться, как же это соотносится с европейскими ценностями, к которым якобы стремится Украина? В ходе конфликта на территории Донбасса украинская сторона открыто демонстрировала, что для неё вполне приемлемы такие методы борьбы как теракты, диверсии, направленные против мирного населения, похищения людей и захваты заложников для использования в качестве «обменного фонда», пытки и убийства без суда и следствия.

Указанные факты неоднократно фиксировались правозащитными организациями и мониторинговыми миссиями, озвучивались в средствах массовой информации выжившими, разбираются в судебном порядке в ЕСПЧ. Из этого следует еще один логичный вопрос: почему международным сообществом Украина до сих не объявлена государством-террористом и не введены соответствующие санкции?» – добавил общественник.

Он предположил, что, возможно, объявление Украины государством-террористом остудило бы пыл украинских политиков и содействовало скорейшему мирному урегулированию конфликта на территории Донбасса и восстановлению верховенства права на Украине.

«Вспомним, что именно за счет противопоставления себя беспределу постмайданной власти Зеленский и его команда пришли к власти, но народ Украины оказался в очередной раз обманут. Продолжающаяся безнаказанность порождает все большее беззаконие. И, как становится очевидным после ситуации с останками Николая Кузнецова, дна у морального падения и преступной вседозволенности украинской «элиты» нет!» – подытожил Муратов.