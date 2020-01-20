Украину шестой год имеет «винтажный газогенератор» Сорос

20.01.2020, Москва, Владимир Гладков

Возмущения украинских политиков потерей Украиной субъектности как минимум лицемерны, поскольку именно эти люди на майданах способствовали переходу страны под внешнее управление.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-депутат Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я послушал Тимошенко, готов подписаться под каждым её словом, всё правильно она сказала, но у меня возникает вопрос: а когда вы на майдане заключали неравный брак между молодой и перспективной страной Украина и винтажным газогенератором господином Маккейном (потом эксперт поправился, что имел в виду спонсора «цветных революций» Джорджа Сороса – ред.), вы о чём вообще думали? Думали, он вас так просто отпустит, вы надеялись, что за вами не будут следить и не будут предъявлять определённых требований и условий?

Всё же очевидно, и спустя пять лет понятно, кто стал главным бенефициаром всех этих майданных событий. Транснациональные корпорации вместе с мировыми спекулянтами зашли на Украину и диктуют свои условия», – заявил Килинкаров.

«Причём они же спровоцировали этот конфликт внутри Украины и обрезали возможности для манёвра. Если раньше – перегибают палку европейцы, Украина могла в чём-то сотрудничать с РФ, или наоборот, РФ выставляет неприемлемые требования – мы тогда будем там какие-то вопросы решать. После того, как выстроили забор, организовали войну, такой возможности нет.

Отсюда и диктат: лес вывозите, кадровые назначения наши, финансовые ресурсы наши и так далее. То есть, это уже диктат и полноценная колония. Они этим пользуются в полном объёме и масштабе. Они имеют на это право, они говорят: ребята, мы вас сделали, мы это организовали и хотим получить свои дивиденды, и они их получают в полном объёме. Чего вы хотите?» – добавил экс-парламентарий.