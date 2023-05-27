Украину восстанавливать будет некому, страны-соседи охотятся уже на школьников, – экономист

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Соседние с Украиной страны «высосали» украинских специалистов и сейчас уже занимаются «охотой» на выпускников школ. Это приведет к тому, что уже через пять лет восстанавливать страну будет просто некому.

Об этом в интервью пропагандисту Александру Шелесту заявил экономический эксперт Юрий Гаврилечко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди начинают голосовать ногами, всячески стараясь распылиться по сопредельным государствам, и не только вследствие войны. Ограничено («голосование ногами», – авт.) для мужчин с 18 до 60. А для всех остальных – нет. Мало того, если раньше за нашими специалистами сопредельные государства охотились как за специалистами, то лет 15 назад отсюда начали забирать выпускников ВУЗов, лет 10 назад заинтересовались студентами, а в последнюю пятилетку интересуются уже выпускниками школ. Мы с кем подойдем через пятилетку к необходимости развивать государство, при том, ситуация будет идти, как идет, без изменений? Кто это будет делать?» – сокрушается Гаврилечко.