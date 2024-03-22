Украины в прежних границах не будет – вице-спикер Госдумы

Анатолий Лапин.  
22.03.2024 09:20
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


После завершения СВО состоится новая конференция по безопасности в Европе по примеру Ялтинской или Хельсинской.

Об этом в интервью французскому телеканалу BFMTV заявил вице-спикер Госдумы России Петр Толстой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

После завершения СВО состоится новая конференция по безопасности в Европе по примеру Ялтинской или...

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«Украина никогда не будет существовать в тех границах, которые были до войны. Точка. Никогда не будет существовать. Для нас это эксзистенциальный вопрос, и мы не собираемся останавливаться, мы не собираемся выводить войска, мы не собираемся притворяться, что мы есть. Мы больше не верим в соглашения с европейцами, больше не верим в соглашения с американцами», – сказал вице-спикер.

«Мы собираемся гарантировать нашу безопасность настолько, насколько это будет решено Владимиром Путиным, который является президентом России. Поэтому в тот момент, когда мы скажем, что прекратим, состоится еще одна конференция по безопасности в Европе, подобная конференции в Хельсинки или в Ялте. Все просто», – заявил Толстой.

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